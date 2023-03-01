У міністерстві оборони України розповіли, на скільки змінився рівень грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ через рік після початку повномасштабної війни з росією.

Про це повідомили у Медіацентрі Сил оборони України.

Паралельно в Мережі з'явилася порівняльна таблиця виплат за 2022 та 2023 рік – вона наведена без урахування додаткової грошової винагороди.

Окрім цього опубліковано роз'яснювальну таблицю з роз'ясненням щодо забезпечення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ.

Відповідно до цих даних, у 2022 році стрілець Сухопутних військ отримував трохи більше 43 000 гривень, а якщо безпосередньо брав участь у боях – майже 114 000 гривень.

Цього року суми виплат стрілкам виглядатимуть так: