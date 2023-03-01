Яку зарплату отримуватимуть українські військові у 2023 році: повний список [ Редагувати ]
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У міністерстві оборони України розповіли, на скільки змінився рівень грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ через рік після початку повномасштабної війни з росією.
Про це повідомили у Медіацентрі Сил оборони України.
Паралельно в Мережі з'явилася порівняльна таблиця виплат за 2022 та 2023 рік – вона наведена без урахування додаткової грошової винагороди.
Окрім цього опубліковано роз'яснювальну таблицю з роз'ясненням щодо забезпечення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ.
Відповідно до цих даних, у 2022 році стрілець Сухопутних військ отримував трохи більше 43 000 гривень, а якщо безпосередньо брав участь у боях – майже 114 000 гривень.
Цього року суми виплат стрілкам виглядатимуть так:
- 20587 гривень, якщо боєць не виконує бойових завдань;
- 50587 гривень, якщо боєць виконує бойові (спеціальні) завдання;
- 120 587 гривень, якщо боєць безпосередньо бере участь у бойових діях.
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