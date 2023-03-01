Повномасштабна війна в Україні може тривати пів року, а може завершитися за три роки. Через це визначити терміни продовження надання американської допомоги українцям складно.

Таку думку висловив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль під час слухань у Палаті представників щодо військової підтримки Києва з боку Штатів.

Він пояснив, у чому труднощі передбачити терміни продовження підтримки.

"Це складно, бо ми не знаємо точної траєкторії розвитку конфлікту. Конфлікт може закінчитися через шість місяців, а може через два чи три роки", – зауважив він.

Представник Пентагону нагадав, що американський президент Джо Байден пообіцяв надавати підтримку українській армії стільки, скільки буде необхідно і Конгрес підтримає ці зусилля у разі подальшого продовження війни, додав він.