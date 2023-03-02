У Брянській області окупанти вигадали начебто "перестрілку із українською ДРГ", яка проникла на територію регіону, а також заявляють про "масштабні бої" та "заручників".

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, у Брянській області на територію Климівського району нібито проникли українські диверсанти з 50 осіб, а далі вони нібито розділилися за групами за двома напрямками - Любечани та Сушани.

Обидва ці населені пункти знаходяться біля українського кордону.

Першочергово про так зване "вторгнення" на територію Брянської області "диверсантів" заявив губернатор регіону Олександр Богомаз. Він заявив, що з України на територію села Любечан нібито "проникла українська ДРГ", здійснила обстріл автомобіля, внаслідок чого була поранена дитина і чоловік.

Крім того, окупанти стверджують, що так звана "група з 50 озброєних людей із жовтими пов'язками" зайшла на територію селища Сушани й взяла людей у заручники.