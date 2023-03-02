На Херсонщині троє людей постраждали від вибухів мін. Про це повідомила поліція регіону.

Так, біля смт Архангельське Бериславського району двоє чоловіків 23 та 43 років на тракторі наїхали на протитанкову міну під час обробки землі.

Відбувся вибух, потерпілі отримали травматичні пошкодження кінцівок та стегна, доставлені до лікарні, уточнили правоохоронці.

Другий інцидент із вибухівкою, вид якої встановлюють, стався у лісосмузі біля села Іванівка Бериславського району.

45-річний місцевий житель пиляв сухостій, і коли дерево впало на землю, пролунав вибух. Чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та рани обличчя.

Поліція вкотре нагадала, що на деокупованих територіях Херсонщини війська рф залишили велику кількість вибухонебезпечних предметів, і мешканці повинні пам'ятати про високу небезпеку замінування.