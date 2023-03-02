У четвер, 2 березня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що події в Брянській області з так званими "українськими диверсантами" є свідомою провокацією росіян. Країні-агресорці варто боятися своїх партизанів.

Про це він повідомив у Twitter.