Події в Брянській області: як відреагували у Зеленського [ Редагувати ]
У четвер, 2 березня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що події в Брянській області з так званими "українськими диверсантами" є свідомою провокацією росіян. Країні-агресорці варто боятися своїх партизанів.
Про це він повідомив у Twitter.
Історія про диверсійну групу України в рф є класичною свідомою провокацією. рф хоче налякати свій народ, щоб виправдати напад на іншу країну та зростання бідності після року війни. Партизанський рух в рф стає все сильніше і агресивніше. Бійся своїх партизанів...
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