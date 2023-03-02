Що відбувається на фронті 2 березня: карта від британської розвідки [ Редагувати ]
Окупанти продовжують зосереджувати свої зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей, здійснюючи сотні атак на добу. Про це повідомляється у Twitter Міноборони Британії.
Українські військові тримають оборону.
Окупанти продовжують зосереджувати свої зусилля на Донбасі. Так, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Лише за минулу добу українські військові відбили понад 170 ворожих атак на цих напрямках.
На Луганському напрямку "найгарячіша" ситуація у Кремінній, де росіяни годинами обстрілюють українські позиції, а потім пускають хвилі солдат у наступ.
При цьому в інших регіонах ситуація залишається стабільною. Загарбники продовжують обстрілювати мирні міста та села у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.
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