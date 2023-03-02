У четвер, 2 березня, у росії під час випробувань на авіазаводі в Ульяновську вибухнув військово-транспортний літак Іл-76 МД. Про це повідомляє Baza.

Загинула одна людина.

Повідомляється, що надзвичайна подія сталася на авіаційному заводі "ІЛ-Авіастар". Там із допомогою повітря під тиском проводили випробування фюзеляжу літака. У цей момент сталася розгерметизація, і корпус повітряного судна зруйнувався.

Внаслідок НП шестеро працівників постраждали, один із них помер від отриманих травм.