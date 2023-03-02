Бої у Брянській області: путін заявив про "теракт" та почав погрожувати [ Редагувати ]
У четвер, 2 березня, у кремлі заявили, що події в Брянській області нібито є так званим "терористичним актом". Так, російський диктатор володимира путін заявив, що це була спроба "когось" позбавити росію мови та історії.
Ще один злочин. Вони проникли на прикордонну територію і відкрили вогонь у цивільних осіб. Вони побачили, що це цивільна машина, що там сидять діти. Нива звичайна. Вони відкрили вогонь. Саме такі люди поставили собі завдання позбавити нас своєї історії, позбавити нас своїх традицій, мови.
Сам диктатор не називає тих, хто ж саме по його версії винен у так званому "теракті". Крім того, він обіцяв "покарати" винних, каже що нічого "в них" не вийде, і їх "дотиснуть".
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