На Херсонщині російські окупанти атакували людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою - поранені дев'ять людей, у тому числі дитина. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Трагедія сталася 2 березня у Бериславському районі.

Армія рф з допомогою дронів завдала ударів по мирних людях, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи.