На Херсонщині російський дрон поранив 9 людей у черзі за гуманітаркою [ Редагувати ]
На Херсонщині російські окупанти атакували людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою - поранені дев'ять людей, у тому числі дитина. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Трагедія сталася 2 березня у Бериславському районі.
Армія рф з допомогою дронів завдала ударів по мирних людях, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи.
Внаслідок обстрілу травмовано 9 цивільних, серед яких неповнолітня дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога. Остаточна кількість потерпілих уточняється.
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