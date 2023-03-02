Зеленський провів важливе засідання Ставки: подробиці [ Редагувати ]
Президент України 2 березня провів засідання Ставки. Як повідомив глава держави, воно було суто по фронтовій і безпековій ситуації.
"Загальну доповідь зробив Головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського", - йдеться в повідомленні.
Зеленський додав, що командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб подавляти вогонь терористів.
"І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала. Ми вистоїмо. Ми переможемо. І притягнемо до відповідальності всіх російських терористів", - додав президент.
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