Станом на пʼятницю, 3 березня, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі зросла до чотирьох. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники вже понад добу займаються ліквідацією наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку.

Також зазначається, що співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували та передали волонтерам 2 котів.