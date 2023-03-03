Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла [ Редагувати ]
Станом на пʼятницю, 3 березня, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі зросла до чотирьох. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Рятувальники вже понад добу займаються ліквідацією наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.
Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку.
Також зазначається, що співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували та передали волонтерам 2 котів.
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