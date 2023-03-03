Переговори Байдена та Шольца будуть сфокусовані на Україні - Білий дім [ Редагувати ]
Головною темою зустрічі президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем буде ситуація навколо України. Про це заявила представниця адміністрації США під час телефонного брифінгу. Вона уточнила, що зустріч, яка відбудеться у Вашингтоні, триватиме близько години.
Це насправді вдруге за рік, коли німецький канцлер перебуває у Білому домі. І мені важко вказати на якогось іншого (закордонного - ред.) лідера, який би провів стільки часу в Білому домі вже на початковому етапі роботи адміністрації або говорив би з президентом майже так само часто.
За її словами, Байден і Шольц налаштовані на "зустріч робочого рівня" і хочуть "заглибитися в деталі, сконцентруватися на питаннях, пов'язаних з Україною".
Це відповідає бажанням обох лідерів, тому, що, на їхню думку, стане ключовою роботою з питань, які перебувають у центрі уваги обох сторін.
Нагадаємо, канцлер ФРН Шольц просив прискорити відправку бойових танків Україні, а також дорікнув союзникам, які досі цього не зробили. Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус наприкінці минулого місяця говорив, що найближчі тижні стануть вирішальними для України.
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