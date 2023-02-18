Канцлер Німеччини Олаф Шольц дорікнув союзникам, що вони не змогли поставити танки Україні. Про це повідомляє Financial Times.

На полях Мюнхенської конференції з безпеки Шольца запитали, чи не підштовхує він тепер інші країни до постачання важкого озброєння Києву, яке вони обіцяли. Канцлер ФРН відповів:

Це питання, яке я повинен поставити іншим, особливо тим, хто так наполегливо закликав (мене - ред.) діяти.

У своєму виступі на конференції 17 лютого Олаф Шольц заявив, що саме його країна з усіх європейських держав постачає Україні найбільше озброєнь та техніки. Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що готовий продовжувати нарощувати постачання озброєнь Києву, а також закликав до цього інших.

25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.