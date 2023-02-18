Шольц незадоволений позицією Заходу щодо танків для України - FT [ Редагувати ]
Канцлер Німеччини Олаф Шольц дорікнув союзникам, що вони не змогли поставити танки Україні. Про це повідомляє Financial Times.
На полях Мюнхенської конференції з безпеки Шольца запитали, чи не підштовхує він тепер інші країни до постачання важкого озброєння Києву, яке вони обіцяли. Канцлер ФРН відповів:
Це питання, яке я повинен поставити іншим, особливо тим, хто так наполегливо закликав (мене - ред.) діяти.
У своєму виступі на конференції 17 лютого Олаф Шольц заявив, що саме його країна з усіх європейських держав постачає Україні найбільше озброєнь та техніки. Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що готовий продовжувати нарощувати постачання озброєнь Києву, а також закликав до цього інших.
25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.
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