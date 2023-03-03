У глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Bild.

За останні кілька місяців він сильно погладшав, має дуже опухлий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі.

Передбачається, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Так стверджує колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який перебуває у вигнанні.

Кадиров привіз до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, тому що не довіряє московським лікарям. Доктор Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, прилетів до Грозного, щоб лікувати Кадирова.

Саме тому глава Чечні не зміг бути присутнім на виступі російського диктатора володимира путіна в москві 21 лютого.

Той факт, що Кадиров іноді виглядає енергійним і рухливим, пояснюється прийомом стимуляторів. Кажуть, що чеченський глава пристрастився до цих та інших таблеток.