У Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям - Bild [ Редагувати ]
У глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Bild.
За останні кілька місяців він сильно погладшав, має дуже опухлий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі.
Передбачається, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Так стверджує колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який перебуває у вигнанні.
Кадиров привіз до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, тому що не довіряє московським лікарям. Доктор Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, прилетів до Грозного, щоб лікувати Кадирова.
Саме тому глава Чечні не зміг бути присутнім на виступі російського диктатора володимира путіна в москві 21 лютого.
Той факт, що Кадиров іноді виглядає енергійним і рухливим, пояснюється прийомом стимуляторів. Кажуть, що чеченський глава пристрастився до цих та інших таблеток.
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