Операторів змушують сплатити ліцензію одразу за два роки. Про це пише NV, передає "ДС".

Легальні оператори грального бізнесу в Україні попереджають, що спроби легалізації гемблінгу і реформування індустрії можуть провалитися. Вони пояснюють, що по гральному бізнесу суттєвий удар може завдати ухвалення Кабміном правки до постанови № 314.

У березні 2022 року Кабмін ухвалив постанову № 314, яка передбачала скорочення зобов’язань щодо ліцензування для низки видів господарської діяльності..

У лютому 2023-го Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) повідомила, що Кабмін зареєстрував проєкт змін до постанови, які зобов’яжуть легальних офлайн-операторів виплатити ліцензійні збори за минулий та наступний рік.

"Неоплачені до дня набрання чинності цією постановою щорічні платежі за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії оплачуються у 30-денний строк. Протягом зазначеного строку суб'єкти господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор повинні подати КРАІЛ документи, що підтверджують внесення плати за ліцензії", - йдеться у проєкті нової постанови.

Реакція операторів грального бізнесу

У разі підписання постанови Кабміном усі легальні гральні компанії повинні будуть сплатити заборгованості з ліцензійних зборів протягом 30 днів. Оператори стурбовані, що компанії, які не зможуть цього зробити, втратять можливість легально працювати в Україні.

Сергій Іваненко, засновник мережі залів гральних автоматів "Хвиля 4444": "Ми відкривалися поступово, починаючи з травня 2022-го. Через війну втратили багато персоналу. Пізніше почалися проблеми з електрикою, і ми змушені були закупити генератори на сотні тисяч доларів, щоб хоч якось підтримувати роботу, платити зарплати та оренду.

Те, що відбувається сьогодні, можна назвати програмою зі знищення наземного бізнесу. Нелегали працюють скрізь, підпільні зали відкриваються щодня. А нас зараз зобов’яжуть сплатити за ліцензії, які не були оплачені в період воєнного стану".

Антон Кучухідзе, голова Ukrainian Gambling Council: "Я думаю, що багато залів гральних автоматів і більшість казино в Україні буде закрито. Через занепад туристичного потоку та сучасних реалій української економіки заробляти у цій галузі стане практично неможливо".

Каріне Бзнуні, юрисконсультант ТОВ "Імперія Азарта": "Згідно з чинним законодавством України, наземні гральні заклади можна розміщувати виключно в готелях. В умовах війни туристичний потік відсутній, а організатори азартних ігор орієнтуються лише на внутрішнього споживача і зазнають фінансових втрат".

Марина Слепекань, генеральний директор групи компаній First: "До впровадження системи державного моніторингу ліцензія для зали гральних автоматів оплачується у потрійному розмірі. Цю систему мали запровадити до липня 2022-го, а за обіцянками держави — до кінця 2021-го. Таким чином за тарифом 2021-го сплачено 9 млн грн за генеральну ліцензію та 27 млн грн за ліцензії на ігрові автомати. Тариф у 2022-му мав би становити 18 млн грн за обидві ліцензії, якби така система була впроваджена. Але з якихось причин держава цього не робить, і вимагає від нас сплати 72 млн за 2022-й та 2023-й. Ця сума абсолютно нерелевантна в ситуації, що склалася

Ми неодноразово чули від регулятора, що він на стороні ринку і готовий всіляко нас підтримувати. Ухвалення цих змін — це постріл у голову всьому ринку наземних операторів. До того ж постріл, зроблений тоді, коли ліцензійний платіж штучно завищений".

Компанія Billionaire Casino: "Ухвалення постанови стане критичним для ринку азартних ігор та призведе до закриття ліцензованих гральних закладів. Оператори зіткнуться з необхідністю переходити до радикальних дій у бізнес-процесах. Серед потенційних наслідків — скорочення сотень робочих місць для оптимізації витрат, зростання нелегального сектора азартних ігор, зниження інвестиційної привабливості України тощо".