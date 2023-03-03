Окупанти обрали нову "столицю" Запорізької області [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Загарбники окупованої частини Запорізької області перенесли "столицю" регіону до Мелітополя. При цьому вони "поділили" захоплений регіон на 16 адміністративних одиниць.
Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "ТАСС".
Згідно з указом так званого т.в.о. губернатора Запорізької області Євгена Балицького, трьома містами обласного значення стали Бердянськ, Мелітополь та Енергодар. Вони ж отримали статус міських округів.
Згідно з документом окупанта, межі всіх районів, міст Бердянськ та Енергодар "визначаються межами адміністративного районування Української РСР станом на 16 вересня 1991 року".
Водночас окупанти визначили "нові межі" Мелітополя. За їхньою заявою, місто "розширилося" до узбережжя Азовського моря і включило в себе кілька невеликих населених пунктів, зокрема курортне селище Кирилівка.
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