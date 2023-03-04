Німецький концерн Rheinmetall хоче побудувати танковий завод в Україні [ Редагувати ]
Німецький збройний концерн Rheinmetall має намір побудувати танковий завод в Україні. Щодо цього наразі ведуться переговори.
Про це повідомляє керівник компанії Армін Паппергер, якого цитує Spiegel.
"Приблизно за 200 млн євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків - ред.) Panther на рік. Переговори з українським урядом багатообіцяльні, і я сподіваюся, що рішення буде прийнято в найближчі два місяці", - сказав Паппергер.
Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна буде захистити від нальотів російської авіації, і цей "захист протиповітряною обороною не складе труднощів".
"Для перемоги у війні Україні необхідно від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку", - вважає Паппергер.
За його словами, навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у Бундесверу, цього все одно буде занадто мало.
Співрозмовник заявив виданню, що наразі концерн працює "на повну силу" та випускає близько 250 танків.
"Ми вже ввели в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Також є близько 100 старих моделей Leopard 1, з яких ми можемо відновити 88 машин", - розповів Паппергер.
Також він висловив думку, що війна в Україні триватиме, "імовірно, ще роки".
"Західні союзники надсилають достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, але сьогодні українці не мають достатньо обладнання, щоб повністю відвоювати свою територію", - додав Паппергер.
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