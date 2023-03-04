Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі оцінив втрати російської армії в Україні у понад 200 000 людей вбитими та пораненими. Про це пише Der Spiegel.

Втрати вбитими та пораненими серед офіцерів, за оцінкою Каволі, становлять 1800 осіб. На сьогоднішній день росія втратила понад 2000 танків. У середньому російська армія випускає понад 23 000 артилерійських снарядів на день.

За останніми даними російської "Медіазони" та "Бі-бі-сі", які ведуть поіменний список загиблих в Україні росіян, під час вторгнення загинуло щонайменше 15 136 осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 березня росія втратила в Україні 152 190 вояків вбитими.