Війна росії зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Однак партнери не будуть тиснути на українців, змушуючи їх іти на незручні компроміси.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє CNN.

"Без українців не буде жодних рішень", - заявив він.

Канцлер додав, що російський диктатор володимир путін явно неправильно оцінив "силу України", а також "єдність усіх друзів України" у протистоянні рф.

"Дуже важко судити про те, що відбуватиметься в Україні далі, але є дещо, що абсолютно ясно: ми продовжуватимемо підтримувати Україну фінансовою та гуманітарною допомогою, а також зброєю", - заявив Шольц.

При цьому він підкреслив, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на Путіні.

"На мій погляд, необхідно, щоб путін зрозумів, що він не доб'ється успіху зі своїм вторгненням та імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів", - заявив Шольц.