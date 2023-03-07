У середу, 8 березні, Генеральний секретар ООН Антоній Гутерріш прибуде з візитом до Києва. Він також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Le Monde.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Гутерріш має у вівторок прибути до Польщі, звідки продовжить свій шлях до Києва.

Повідомляється, що генсек ООН перебуватиме з візитом у Києві 7-8 березня.

У середу Гутерріш має зустрітися з Зеленським, щоб, зокрема, обговорити продовження угоди про експорт українських зернових.

Зазначимо, що це буде вже третій візит генсека ООН в Україну з початку повномасштабної агресії росії.