Генсек ООН їде до Києва: що будуть обговорювати з Зеленським [ Редагувати ]
У середу, 8 березні, Генеральний секретар ООН Антоній Гутерріш прибуде з візитом до Києва. Він також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Le Monde.
Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Гутерріш має у вівторок прибути до Польщі, звідки продовжить свій шлях до Києва.
Повідомляється, що генсек ООН перебуватиме з візитом у Києві 7-8 березня.
У середу Гутерріш має зустрітися з Зеленським, щоб, зокрема, обговорити продовження угоди про експорт українських зернових.
Зазначимо, що це буде вже третій візит генсека ООН в Україну з початку повномасштабної агресії росії.
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