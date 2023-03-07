Військові літаки ВПС Італіїї впали біля Рима (відео) [ Редагувати ]
Два навчальні літаки військово-повітряних сил Італії зіткнулися неподалік Рима, обидва пілоти загинули, повідомила газета Corriere della Sera.
Один літак впав у полі, Інший - житловий квартал.
Зіткнення у повітрі сталося під час відпрацювання спільних маневрів біля містечка Гуїдонія-Монтечельо за 20 км від Рима. У населеному пункті розташований військовий аеродром.
Ще два літаки, які також брали участь у тренувальному польоті, повернулися на базу.
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