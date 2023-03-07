Два навчальні літаки військово-повітряних сил Італії зіткнулися неподалік Рима, обидва пілоти загинули, повідомила газета Corriere della Sera.

Один літак впав у полі, Інший - житловий квартал.

Зіткнення у повітрі сталося під час відпрацювання спільних маневрів біля містечка Гуїдонія-Монтечельо за 20 км від Рима. У населеному пункті розташований військовий аеродром.

Ще два літаки, які також брали участь у тренувальному польоті, повернулися на базу.