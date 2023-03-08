У Мелітополі військові рф вдруге забрали в полон хлопця, який займався волонтерством (фото) [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Мелітополі 6 березня о 9-й ранку в будинок до Іллі Єніна завітали непрохані гості та "запросили" на бесіду. Куди саме ніхто не знає.
За свідченням очевидців, на подвір'я прийшли 4 військових. До будинку вони не заходили і обшук не проводили, але зажадали, щоб він віддав телефон і пройшов за ними на бесіду. Відтоді 22-річний хлопець зник і про його місце перебування рідні нічого не знають.
Відомо також, що напередодні того, що сталося, Ілля збирався виїжджати з Мелітополя разом із хворою бабусею на підконтрольну Україні територію. Шукав перевізника.
Примітно, що в червні минулого року військові рф уже проводили обшук у будинку Іллі, після чого хлопця взяли в полон. Бити молоду людину почали просто на очах у старенької бабусі в будинку.
Нагадаємо, на початку окупації Ілля займався в Мелітополі благодійною діяльністю - разом із братом роздавав нужденним продукти.
Брат Іллі Данііл Єнін, який перебуває на підконтрольній Україні території, звертається до всіх із проханням максимально надати розголосу тому, що сталося:
- Причини і претензії затримання Іллі досі не прозвучали. Вдома на нього чекає наша старенька бабуся, і на підконтрольній Україні території на нього чекають мама і брати! Прошу про максимальний репост і висвітлення в ЗМІ, - повідомив брат Іллі.
Нагадуємо, що в Мелітополі та об'єднаному мелітопольському районі, з ініціативи народного депутата Сергія Мінька, створено кол-центр і телеграм-канал "Викрадені мелітопольці" для підтримки рідних, чиїх близьких викрали. Дані з цього ТГ-каналу передаються до спеціального реєстру полонених, який веде Запорізька військова адміністрація та СБУ. Звернутися за підтримкою можна за телефонами: +38 098 063 61 47; +38 095 693 31 50 або знайти інформацію в телеграмі за посиланням @vykradeni_melitopol.
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