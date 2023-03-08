365 днів поваги і вдячності: Зеленський подякував жінкам і привітав їх з 8 березня [ Редагувати ]
У середу, 8 березня, президент України Володимир Зеленський привітав жінок зі святом 8 березня. Традиційно президент записав відео та поділився ним у Telegram.
365 днів поваги й вдячності. Щороку.
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