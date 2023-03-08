Зеленський зустрівся з генсеком ООН (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем під час його візиту до Києва у середу, 8 березня.
Про це повідомляє Telegram глави держави.
"Радий вітати сьогодні в Києві - уже втретє від початку повномасштабної російської агресії - генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша та делегацію ООН", - написав Зеленський.
Україна та ООН погодилися, що продовження ініціативи щодо експорту зерна критично важливе для світу, сказав Зеленський на прес-конференції з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
"Ми погодилися сьогодні, що продовження чорноморської зернової ініціативи після 18 березня критично необхідне для всього світу. Також важливо працювати задля нашої гуманітарної ініціативи "Зерно з України" і в межах цієї ініціативи нам вдалося вже залучити майже 200 млн доларів та відправити понад 140 тисяч тонн українського збіжжя", - сказав він.
Зеленський впевнений, що Україна разом з ООН зможуть значно посилити як гуманітарну ініціативу, так і зернову ініціативу. За його словами, це дасть ще більше гарантій світової продовольчої безпеки.
Гутерреш також підкреслив надзвичайну важливість продовження Чорноморської ініціативи для того, щоб і надалі максимально ефективно використовувати морську експортну інфраструктуру.
"Чорноморська зернова ініціатива забезпечила доставку 23 млн тонн зернових з українських портів. Завдяки цьому вдалося знизити продовольчі ціни у світі та забезпечити підтримку країн, які розвиваються. Крім того, індекс продовольчих цін впав на 20%", - сказав він.
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