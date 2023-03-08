Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили записи телефонних розмов на той час президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, які він вів з представниками російського військово-промислового комплексу вже під час повномасштабної війни.

На записах Богуслаєв висловлює своїм російським співрозмовникам побажання, щоб президент росії володимир путін довів намір окупації України до кінця, нарікає на ракетні обстріли Запоріжжя через те, що вони зачепили очолюваний ним авіаційний завод, обурюється мародерством з боку окупантів, та при цьому продовжує домовлятись з російськими бізнес-партнерами про таємне постачання до росії двигунів для військових гелікоптерів через треті країни -0 зокрема, через Китай.

Ці записи журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах, проаналізували та співставили з подіями того часу, а також додатково верифікували їх за допомогою експертизи Національного центру медіаекспертиз в США.

17 березня 2022-го року Богуслаєв скаржився російському генерал-полковнику у відставці Анатолію Сітнову на обстріли запорізького авіаційного підприємства армією РФ. Сітнов - голова ради директорів московської компанії "Двигуни «Володимир Клімов - Мотор Січ", що здавна займається ремонтом двигунів українського виробництва "Мотор Січ", зокрема для військових РФ.

Били вже вдруге по нас, бл***. Так що все це балачки, що мирне населення не треба чіпати. Все це ху*** (дурниці – ред.). Зараз ремонтую будівлю, вікна, приміщення, бл***. «Дякую» друзям передай там всім.

З цією ж скаргою Богуслаєв телефонував Петру Кононенку, який на момент розмови обіймав посаду члена ради директорів "Мотор Січі". Богуслаєв просив Кононенка розповісти про обстріли, зокрема, командувачу протиповітряної оборони сухопутних військ Росії Олександру Лєонову. Згодом Кононенко відреагував:

Нехай Вʼячеслав Олександрович не переживає. Ми його бережемо, як око. Щоб людей зберіг.

Також у березні 2022-го, судячи з записів, Богуслаєв скаржився своїм російським контактам на те, що військові армії РФ незаконно вивезли сільгоспобладнання та зерно, яке зберігалось на його підприємстві "Айленд" на Херсонщині.

Ні сіяти, ні пахати не можу. Ні, це ху*** повна. Треба про це не боятися говорити. Не по телевізору. Це ганьба, бл***, щоб я по телевізору ще говорив. А шепнути, сказати, що припиніть, бл***, щоб по армії пройшли чутки, що так не можна вчиняти. Народ обурюється. Народ же чекав визволителів, а прийшли, бл***, окупанти.

В Україні Богуслаєва з жовтня 2022 року офіційно підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації. Сам екскерівник "Мотор Січі" обвинувачення правоохоронців відкидає.