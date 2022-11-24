Служба безпеки розшукала активи президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на сотні мільйонів гривень.

Це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту у межах кримінального провадження, повідомляє пресслужба СБУ.

Серед вилученого - раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також Скіфське золото і предмети античних часів та Київської Русі.

Як встановили оперативники, цінності Богуслаєва переховували кілька керівників структурних підрозділів заводу на території підконтрольних комерційних структур.

У подальшому планували нелегально вивезти "активи" за межі нашої держави.

Контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження, своєчасно встановили місцезнаходження цих схованок та їх організаторів. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетних;

катер;

3 мисливські рушниці і гвинтівку;

велику кількість предметів старовини народів Європи.

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Усе майно направлено на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту.

Нагадаємо, що контррозвідка та слідчі СБУ затримали президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та керівника одного з Департаментів підприємства у жовтні цього року.

За даними слідства, керівництво заводу в Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до рф.