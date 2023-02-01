Екс-президенту "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву повідомили про підозру в сприянні "днр" [ Редагувати ]
Колишньому президенту "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву повідомили про підозру в сприянні "днр".
Відомо, що він організував господарську діяльність машинобудівного заводу в місті Сніжне на Донеччині та забезпечував сплату так званих "обов'язкових платежів" для "днр".
Завдяки Богуслаєву терористи з "днр" отримали понад 290 млн рублів, які спрямували на потреби російської армії.
по темі
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що готовий виконувати посередницьку роль у переговорах між Україною та росією
Екс-прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор володимир путін наважився на вторгнення в Україну, оскільки знав, що вона не збирається вступити в НАТО
Данілов розповів, що президент кожного дня спілкується із своїми іноземними колегами
Польща вже заявила: готова передати літаки, якщо НАТО "дасть добро". Утім Німеччина - категорично проти. І каже ця місія наразі нездійсненна.
У понеділок, 30 січня, президент України Володимир Зеленський звітував про робочу поїздку до Миколаївщини