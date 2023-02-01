Колишньому президенту "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву повідомили про підозру в сприянні "днр".

Відомо, що він організував господарську діяльність машинобудівного заводу в місті Сніжне на Донеччині та забезпечував сплату так званих "обов'язкових платежів" для "днр".

Завдяки Богуслаєву терористи з "днр" отримали понад 290 млн рублів, які спрямували на потреби російської армії.