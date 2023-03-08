У Китаї пов'язують раптовий "мирний план" у війні росії проти України з прогнозом китайських військових експертів про те, що війна закінчиться влітку 2023 року. Про це повідомляє Nikkei.

За несподіваною "мирною пропозицією" від Пекіна, ймовірно, стоїть прогноз китайських військових експертів про те, що війна закінчиться влітку цього року. Зокрема, кілька місяців тому у КНР опублікували доповідь провідного аналітичного центру.

Академія військових наук (AMS) підпорядковується безпосередньо Народно-визвольній армії Китаю. Вона регулярно надає рекомендації та звіти Центральній військовій комісії Компартії, найвищому органу, що приймає рішення щодо збройних сил Китаю. Академію очолює чиновник на рівні кабінету міністрів.

У грудні AMS завершила симуляцію конфлікту в Україні, в результаті якої, за словами джерел, близьких до китайського уряду, було зроблено дивовижний висновок.

Згідно з результатами моделювання, війна завершиться приблизно влітку 2023 року, і росія матиме перевагу. Як російська, так і українська економіки будуть занадто виснажені, щоб продовжувати війну після літа, йдеться у звіті.

Цілком можливо, що результати були перекручені на користь росії, щоб догодити керівництву Китаю, яке орієнтується на Москву.

Вислухавши прогноз AMS, Пекін розробив мирну пропозицію до річниці війни. Вона спрямована на досягнення трьох цілей, включаючи відновлення відносин з ЄС.

Пекін вважає, що Європа досі відкрита для прямих інвестицій і передачі технологій Китаю, а поліпшення відносин з регіоном призведе до економічного відновлення.

З огляду на це, багато хто в китайському уряді закликає Пекін долучитися ще до початку переговорів про припинення вогню. Друга мета - підтримувати дружні відносини з Україною.

У КНР відзначають, що навіть тоді, коли більшість західних країн атакували Китай через повідомлення про порушення прав людини, Україна зберігала мовчання на цю тему.

Разом з росією ми не можемо дозволити собі втратити Україну.

Мирний план включає положення про відновлення економіки, що свідчить про те, що Китай вже розглядає можливість надання економічної допомоги.

Кінцева бажана мета полягає в тому, щоб Китай відігравав провідну роль у досягненні припинення вогню.

Лідери Китаю Сі Цзіньпін розглядає можливість прийняти запрошення президента росії володимира путіна приїхати до Москви.

Візит до росії не може бути занадто раннім або занадто пізнім.

Найкращим сценарієм для Китаю було б, якби москва та Київ розпочали переговори після того, як китайський лідер представить путіну мирний план.