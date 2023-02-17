Лідер Китаю виступить з "промовою про мир" у річницю вторгнення рф в Україну [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Китайський лідер Сі Цзіньпін планує виступити з "промовою про мир". Очікується, що він звернеться у річницю вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє Sky News.
Про плани Сі Цзіньпіна повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Вчора у Римі він зустрівся з головним китайським дипломатом Ван І, який і розповів його про намір лідера.
Нагадаємо, що Китай не засудив російське вторгнення в Україну і зайняв мовчазну позицію. Пекін відкрито не підтримував росію, проте після лютого минулого року посилив торговельні зв'язки з нею.
по темі
У четвер, 16 лютого, росіяни завдали ударів по Харкову та області
Російські окупанти розпочали свій новий наступ в Україні, який раніше неодноразово прогнозували
Міністри оборони країн, що входять до Північноатлантичного альянсу, на тлі російської загрози домовилися більше витрачати на озброєння та захист власних кордонів.
Парламент Норвегії (Стортинг) схвалив програму підтримки України до 2027 року вартістю 75 млрд норвезьких крон ($7,3 млрд). Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. На сайті уряду Норвегії повідомляється, що у рамках програми Україні щорічно виділятимуть майже 15 млрд крон
У Молдові після нічної ракетної атаки рашистів по Україні знайшли фрагмент ракети. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови