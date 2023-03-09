Вперше така атака: Ігнат про ракетний обстріл 9 березня [ Редагувати ]
У четвер, 9 березня, під час ракетної атаки на Україну росія застосувала різні типи ракет, у том числі шість ракет "Кинжал". Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Атака дійсно масштабна, і дійсно отак от вперше з таких різних типів ракет, ми бачимо "Кинжалів" цього разу аж шість. Тому власне, це така атака, ну-ну, не пригадую, якщо чесно.
Для запуску "Кинжалів"використовувалися "літаки різних типів, стратегічної дальньої авіації, ті ж самі МИГ31 і так далі".
Під час атаки 9 березня окупанти випустили по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.
За даними Генштабу, було зафіксовано:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 - Х-31П; 6 - X-59;
- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
- Також росіяни випустили по Україні 8 дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Протиповітряна оборона України збила 34 з 48 крилатих ракет, а також 4 безпілотники.
по темі
У четвер зранку, 9 березня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву
Внаслідок ракетного удару по Києву постраждали троє людей, пошкоджено автомобілі та будівлі
Масований обстріл України виявився 15-ю масованою ракетною атакою росіян на енергетичну інфраструктуру
Голова Золочівської громади Львівської області повідомив про загиблих внаслідок ранкового обстрілу
У понеділок, 6 березня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення