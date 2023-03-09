У четвер, 9 березня, під час ракетної атаки на Україну росія застосувала різні типи ракет, у том числі шість ракет "Кинжал". Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Атака дійсно масштабна, і дійсно отак от вперше з таких різних типів ракет, ми бачимо "Кинжалів" цього разу аж шість. Тому власне, це така атака, ну-ну, не пригадую, якщо чесно.

Для запуску "Кинжалів"використовувалися "літаки різних типів, стратегічної дальньої авіації, ті ж самі МИГ31 і так далі".

Під час атаки 9 березня окупанти випустили по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.

За даними Генштабу, було зафіксовано:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 - Х-31П; 6 - X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Також росіяни випустили по Україні 8 дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Протиповітряна оборона України збила 34 з 48 крилатих ракет, а також 4 безпілотники.