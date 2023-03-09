Україна очікує, що на наступному саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, буде підписано документ щодо гарантій безпеки.

Про це у розмові з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Гарантії безпеки точно будуть, зараз ми вже не чуємо "ні", коли про них говоримо. Зараз питання у тому, хто перший з нами їх підпише. Вважаю, що підписати такий документ у Вільнюсі цілком реально", - сказав Єрмак.