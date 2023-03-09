Гарантії безпеки для України: Єрмак розповів подробиці [ Редагувати ]
Україна очікує, що на наступному саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, буде підписано документ щодо гарантій безпеки.
Про це у розмові з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Гарантії безпеки точно будуть, зараз ми вже не чуємо "ні", коли про них говоримо. Зараз питання у тому, хто перший з нами їх підпише. Вважаю, що підписати такий документ у Вільнюсі цілком реально", - сказав Єрмак.
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