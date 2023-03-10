Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська наразі не можуть йти в наступ на Вугледар через значні втрати. Наразі ворог займається відновленням сил, оскільки на там за минулий тиждень недорахувався близько двох батальйонів особового складу.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти також зазнали значних втрат поблизу Авдіївки, Мар’їнки.

Про наступ (на Вугледар - ред.) мова не може йти, оскільки ворог зазнав досить суттєвих втрат. За останній тиждень він дуже активно атакував позиції на Вугледарі, Мар’їнці, Авдіївці, застосовував свої найкращі підрозділи.

Він зазначив, що морально-психологічний стан військових рф зовсім впав.