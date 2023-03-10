"Окупанти не можуть йти в наступ на Вугледар через втрати" - Сили оборони [ Редагувати ]
Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська наразі не можуть йти в наступ на Вугледар через значні втрати. Наразі ворог займається відновленням сил, оскільки на там за минулий тиждень недорахувався близько двох батальйонів особового складу.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, окупанти також зазнали значних втрат поблизу Авдіївки, Мар’їнки.
Про наступ (на Вугледар - ред.) мова не може йти, оскільки ворог зазнав досить суттєвих втрат. За останній тиждень він дуже активно атакував позиції на Вугледарі, Мар’їнці, Авдіївці, застосовував свої найкращі підрозділи.
Він зазначив, що морально-психологічний стан військових рф зовсім впав.
Командир славнозвісної 155-ї бригади морської піхоти був доставлений до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження. Також підрозділи "Степ" та "Тигр" на сьогодні відмовляються брати участь у бойових діях. Відомо про 126-ту бригаду, в якій 20 осіб написали відмову і повідомляють, що краще відсидять в тюрмі, ніж будуть гарматним м’ясом.
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