В Україні затвердили зміни до постанови, які спростили отримання довідки про перебування військового в полоні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Довідка входить до переліку обов’язкових документів (щодо військовослужбовців), які подаються до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Після встановлення відповідного факту, особо або ж члени сім'ї можуть отримати державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Як отримати довідку?

Право на звернення мають військовополонені або ж члени їхньої сім'ї. Існує два способи звернення.

Перший - особисто до силових відомств:

Міністерства оборони України;

центрального органу виконавчої влади, які здійснює керівництво військовими формуваннями;

правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;

командира підрозділу ЗСУ;

іншого утворення відповідного до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки й сил оборони України.

Другий - через Національне інформаційне бюро: необхідно зателефонувати на гарячу лінію 1648 або ж за мобільним телефоном +38 (044) 287-81-65.