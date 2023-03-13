У понеділок, 13 березня, у Києві та деяких областях оголосили повітряну тривогу. Про це свідчить карта повітряних тривог.

Також про небезпеку з повітря попередили у низці інших областей.

Повітряну тривогу о 10:49 спочатку оголосили в Києві. Потім про загрозу попередили в інших північних та центральних областях України.

Варто зазначити, що моніторингові групи повідомляють про активність російської тактичної авіації поблизу північного кордону України. Також зазначалося про пуск невідомо об'єкта у напрямку Чернігова та Києва з Брянської області рф.