Повітряна тривога 13 березня: що відомо [ Редагувати ]
У понеділок, 13 березня, у Києві та деяких областях оголосили повітряну тривогу. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Також про небезпеку з повітря попередили у низці інших областей.
Повітряну тривогу о 10:49 спочатку оголосили в Києві. Потім про загрозу попередили в інших північних та центральних областях України.
Варто зазначити, що моніторингові групи повідомляють про активність російської тактичної авіації поблизу північного кордону України. Також зазначалося про пуск невідомо об'єкта у напрямку Чернігова та Києва з Брянської області рф.
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