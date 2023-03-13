В Україні з 1 квітня поточного року оновлять розмір пенсійних виплат ще одній категорії громадян.

Про це свідчить відповідь Пенсійного фонду України (ПФУ).

У документі Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг йдеться, що органи Пенсійного фонду з 1 квітня без додаткового звернення здійснять перерахунок виплат громадянам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати. Це передбачено абзацом п’ятим частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (закон № 1058).

Також у ПФУ пояснили деякі нюанси. Так, перерахунок проведуть тим українцям, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії отримали щонайменше 24 місяців страхового стажу. У разі, якщо громадянин має менший обсяг стажу, то перерахунок пенсії проведуть не раніше ніж через два роки після призначення.

"З 01.04.2023 року без додаткового звернення таким особам буде проведений перерахунок пенсії після надходження до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 1 квартал 2023 року (пункт 11 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році" (постанова № 168)", - йдеться у повідомленні.

При цьому інформація щодо результатів перерахунку пенсій стане відома після його проведення.