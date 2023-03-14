Окупанти випустили по Одеській області 4 ракети [ Редагувати ]
У вівторок, 14 березня, авіація окупантів завдала ракетного удару по Одеській області. Ракети вдалося збити, проте є
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Літаки рф Су-24, зайшовши з моря, випустили у напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.
Протиповітряна оборона знищила російські ракети над морем. Проте уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. На щастя, постраждалих немає.
Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне. Отже, дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя.
по темі
Фінляндія обговорить можливість передачі Україні винищувачів Hornet, які збирається вивести з експлуатації у 2025 році. Літаки збираються замінити новими американськими F-35
білорусь має намір протягом березня провести плановий призов військовозобов'язаних на військові збори
Небо над Київською областю захищають мобільні групи ППО
Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру
Перша група українських військовослужбовців, які навчаються експлуатації та обслуговуванню танків Leopard 2A4