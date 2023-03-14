В Україні третя тривога за добу [ Редагувати ]
У вівторок, 14 березня, в Україні вже втретє лунає сигнал повітряної тривоги. Про це свідчить карту повітряних тривог.
Про загрозу з повітря попередили о 14:30. Тривогу оголосили в усіх областях України.
Карта повітряних тривог станом на 14:35.
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