Заманюють на "відпочинок": Верещук розповіла про схему викрадення росією дітей з України [ Редагувати ]
Для депортації загарбники заманюють дітей із тимчасово окупованих територій до рф на "відпочинок" або "лікування".
Про це повідомляє віцепрем’єр України Ірина Верещук.
"Ворог вдається, в тому числі до грубого обману довірливих людей. Окупанти пропонують дітям "відпочинок" або "санаторне лікування" у рф", - сказала Верещук.
За її словами, деякі довірливі батьки навіть дають письмову згоду, а потім мають проблеми. Деякі з них не можуть знайти своїх дітей. Деякі змушені їхати до росії за дітьми, але не можуть звідти виїхати.
"От уявіть собі, що під час Другої світової війни в українську хату заходить фашист і пропонує віддати ваших дітей на відпочинок або лікування у Німеччину. Ситуація абсурдна і неможлива, скажете ви. Але саме так діють росіяни. Тому закликаю наших громадян на окупованих територіях не бути довірливими. Не відпускайте дітей на жодні відпочинки до Росії", - додала віцепрем’єр.
по темі
У серпні 2022 року Кабмін оголосив у Донецькій області обов'язкову евакуацію. За цей час з регіону виїхали 50 тис. людей, зокрема 6 тисяч дітей і понад 2 тисячі маломобільних людей. У лютому з Вугледара евакуювали останню дитину
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пропонує запровадити примусову евакуацію дітей з зон активних бойових дій. Від такої евакуації не можна буде відмовитись
Мінреінтеграції звертається до мешканців тимчасово окупованих територій: ні в якому разі не підписуйте жодних дозволів
Волонтерити Діана почала у 10 років. У 2017-му вперше повезла допомогу батькові, який служив на Сході. Там дівчинка познайомилася із місцевими дітьми.
Росіян починають "обробляти" мало не з дитсадочків. Розповідають про фашистів та виправдовують убивства. Школярі вже демонструють палку любов до путіна, особливо якщо потрапляють у тенета таборів для "юних армійців".