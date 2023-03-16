Надаючи оцінку готовності наших країн-партнерів, зокрема Польщі, передати Україні радянські літаки МіГ-29, речник Командування Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телевізійного марафону "Єдині новини" на теленакалі "Інтер" наголосив, що така ініціатива, безперечно, заслуговує на вдячність.

"На сьогодні мова йде про передачу 4 літаків МіГ-29. Це радянські літаки, які є і у нас. Вони пройшли певний етапи модернізації. Але радіолокаційна станція, яка виявляє цілі, залишилась радянською. Але ми дякуємо партнерам", - сказав Ігнат.

Ігнат також зазначив, що це та авіація, яка зараз воює на фронті.

"Нагадаю, що с МіГ зараз запускають ракети по ППО противника, намагаючись таким чином надавати більше можливостей нашій ударній авіації, та прикривати їх з повітря. Також МіГ використовують для прикриття від ракетних ударів. Однак посилять ці МіГ і ремонтну базу нашу. Адже техніка зношується, техніка стара", - сказав він.

За його словами, для здобуття переваги над ворогом у повітрі та здійснення потужних ударів по його наземних цілях сьогодні Україні конче потрібні багатоцільові сучасні західні літаки четвертого покоління на кшталт F-16.