Україна отримає МіГ-29 від Польщі: Ігнат розповів подробиці (ексклюзив) [ Редагувати ]
Надаючи оцінку готовності наших країн-партнерів, зокрема Польщі, передати Україні радянські літаки МіГ-29, речник Командування Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телевізійного марафону "Єдині новини" на теленакалі "Інтер" наголосив, що така ініціатива, безперечно, заслуговує на вдячність.
"На сьогодні мова йде про передачу 4 літаків МіГ-29. Це радянські літаки, які є і у нас. Вони пройшли певний етапи модернізації. Але радіолокаційна станція, яка виявляє цілі, залишилась радянською. Але ми дякуємо партнерам", - сказав Ігнат.
Ігнат також зазначив, що це та авіація, яка зараз воює на фронті.
"Нагадаю, що с МіГ зараз запускають ракети по ППО противника, намагаючись таким чином надавати більше можливостей нашій ударній авіації, та прикривати їх з повітря. Також МіГ використовують для прикриття від ракетних ударів. Однак посилять ці МіГ і ремонтну базу нашу. Адже техніка зношується, техніка стара", - сказав він.
За його словами, для здобуття переваги над ворогом у повітрі та здійснення потужних ударів по його наземних цілях сьогодні Україні конче потрібні багатоцільові сучасні західні літаки четвертого покоління на кшталт F-16.
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