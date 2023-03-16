Зеленський у роковини удару по драмтеатру в Маріуполі: винним не вдасться сховатися [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент Володимир Зеленський у річницю бомбардування росіянами драматичного театру у Маріуполі заявив, що Україна знайде усіх винних.
Зеленський вважає, що вчинений росіянами злочин у Маріуполі являється одним з найстрашніших у цій війні. Президент нагадав, що у будівлю драмтеатру від російських обстрілів переховувались жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Драмтеатр був цивільним об'єктом, який росіяни знищили свідомо.
"Настане день - і ми звільнимо Маріуполь. Увесь наш південь. Увесь наш схід. Так само, як ми звільняли інші наші міста. Настане день - і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Настане день - і всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться у залах Міжнародного кримінального суду та національних судів", - заявив президент.
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