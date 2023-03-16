Китайський мирний план схвалює захоплені росією території в Україні. Мова йде про одну з пропозицій Китаю, де передбачено припинення вогну й початок переговорів.

Про це на онлайн-брифінгу для преси заявив координатор Ради Нацбезпеки при Білому Домі Джон Кірбі.

Представник Білого дому зауважив, що припинення вогню просто зараз, фактично, ратифікує окупацію українських територій російськими військовими.

"По суті, це визнало б здобуток росії в усіх її спробах захопити силою територію сусідньої країни. Крім того, це дозволило б російським військам продовжувати окупацію території суверенної України. Тому припинення вогню просто зараз, на нашу думку, означало б чергове порушення Статуту ООН", - зазначив Кірбі

Він підкреслив, що росія змогла б використати цю паузу, аби посилити свої військові позиції, відновити сили та підготуватися до нового наступу.