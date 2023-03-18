Більше як 200 людей, які стали жертвами катувань, вже зафіксували правоохоронці.

Катували, знущалися та морили голодом. 27 катівень на Харківщині виявили після деокупації правоохоронці. Світлана Шекера сьогодні розкаже про прикордонне місто Вовчанськ. Що залишили там після себе загарбники. Дивімося.

Роман Роменський мав невелике фермерське господарство біля Вовчанська. Коли село потрапило в окупацію, про його проукраїнську позицію рашистам розповіли місцеві.

Вони казали, шо я був якоби коригувальником. Шпіоном і все таке.

Спершу - обшуки. Далі - Романа забрали на Вовчанський агрегатний завод, де були облаштовані камери. На 8-ми квадратних метрах перебували зо 2 десятки людей. Роман бачив, як знущалися над його земляками.

Роман Роменський, постраждалий від катувань:

Катували - кого електрострумом, я чув, коли били, я бачив побитих, бачив, до нас закидували теж побитих когось, у Вовчанську на вулиці взяли мужчину, перевірили телефон, знайшли фотографію його доньки під українським стягом, його били ДТКхою, він був весь, він ледь дихав, коли до нас закинули.

Окупанти шукали військових та колишніх АТОвців.

Вони крали родичів. При мені в камеру закинули 82 роки дідуся, його син був в АТО, його тримали, поки син не прийшов його сам не поміняв. Закинули в камеру 16-річного хлопця Дениса. Його били за те, що він спитав у друга по мобільному телефону "Ну що там, хаймарси коли вже Україні дадуть, щоб дали їм?"

Випустили Романа через місяць тортур.

Воно знущання, починаючи від того, що там не дають сходити в туалет, закінчуючи тим, що там нема чим дихати, герметична камера, і тебе не б'ють, але тебе душать 24/7.

Вовчанськ був для рашистів таким собі перевалочним пунктом. Через нього на Бурлук та Куп'янськ їхали колони техніки. Тут, у місцевому райвідділку, росіяни влаштовували так звані фільтраційні заходи.

Іван Жилін, заступник начальника розшуку Чугуївського відділу поліції:

Отсюда людей уже передавали на агрегатный завод, где уже пытали, удерживали в мешках на голове. Когда человек садился на стул, ему одевали либо пакет на голову, либо электрические провода ему на разные части тела присоединяли. И пытали уже именно там.

Що таке - тортури електричним струмом, добре знає пан Микола. Його здав сусід, з яким чоловік поділився, що передавав данні про російські позиції українським військовим.

Микола, житель Вовчанська:

Током били. Палкою лупили. Ружжо спрашували де. Я сам охотнік. Ружжя не здав їм. Телефон спрашували, шукали. Кому дзвонив.

Олександр у перший день вторгнення - зняв з флагштока у Вовчанську російський прапор.

Олександр, житель Вовчанська:

Тут на площі стояло около 15-20 машин. Ходили російські воєнні, і висів уже стяг російський. И они как уехали, я пошел этот флаг снял.

За це росіяни жорстоко помстилися.

Олександр, житель Вовчанська:

И отвёз меня до российских військових же ж на погранзаставу. І от сутки там просто нас катували. Били, ставили на розтяжку, стріляли возле голови. Потом через сутки вывезли в поле, выбросили с машины. Передёрнули автомат, сняли маску, сказали повернешься застрелим.

За те, що спілкувався з українськими військовими, місцеві поліціянти, які перейшли на бік окупантів, здали росіянам і 21-річного Віталія.

Віталій, житель Вовчанська:

Утром прийшли, оділи мішок на голову і повели: зачем общався, коли общався. І понєслась. Тот до стенки ставили, счітав до 5, під ноги з автомата стріляли. Над ухом стріляли. В руки засовували і спічки запалювали в пальці. А потом начали тягать на окопи. 7 дней окопи копав.

Райвідділок, адміністрація і агрегатний завод - саме там утримували людей у Вовчанську. Пана Сергія тримали в приміщенні місцевої прокуратури, бо мав сина-військового.

Сергій, житель Вовчанська:

Приехали домой, мы были с товарищем дома. Товарища сразу поломали ключицу, челюсть выбили. Прикладом в лоб. А меня шокером по почкам и затащили в дом. В доме начали обыскивать всё.

Більше як 200 людей, які стали жертвами катувань, вже зафіксували правоохоронці.

Дмитро Овчаров, начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління ГУ НПУ в Харківській обл.:

Намагаємося провести слідчі дії з метою ідентифікації тих злочинців, які катували, а також вчиняли нелюдське поводження з нашими громадянами.

Правоохоронці закликають мешканців деокупованих територій звертатися до поліції, надавати свідчення. На фото в телеграм-каналах впізнавати російських військових, щоб в подальшому можна було оголосити підозру катам.