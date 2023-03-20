Веганське харчування на фронті: хто і як забезпечує наших військових рослинною їжею [ Редагувати ]
Голодний солдат - поганий солдат. Успіхи наших військових на полі бою залежать не лише від вмінь та озброєння. Важливий і раціон. Та серед тих, хто зі зброєю в руках нині боронить Україну є чимало веганів та вегетаріанців - людей, які з етичних чи фізіологічних причин не вживають їжу тваринного походження.
Хто і як забезпечує бійців на передовій рослинним харчуванням? Далі матеріал нашого кореспондента Анатолія Журавльова.
Сьогодні у відвідувачів цього київського бару є можливість підкріпитися особливими веганськими стравами: томато-супом і тако.
Виїзні кулінарні частування у різних закладах та на заходах регулярно влаштовують ці троє хлопців.
Псевдонім "Морж", співзасновник виробництва веганських тушкованок:
Тут наш чудовий цех, де ми робимо веганські тушонки на фронт, веганські тушонки для цивільних, готуємося до івентів і раз на два тижні проводимо веганські та вегетаріанські "звані вечері".
Виробництво продукції на основі рослинних інгредієнтів кулінари заснували кілька років тому.
Псевдонім "Морж", співзасновник виробництва веганських тушкованок:
Виникла ідея спочатку робити пельмені веганські, тому що ми хотіли смачних пельменів. Потім в нас чудом з’явилася закаточна машинка для тушонок і банок куча і ми почали робити тушонки веганські.
Денис уже більш як десять років працює з веганською кухнею. У цій компанії він - шеф-кухар і головний експериментатор.
Денис, співзасновник виробництва веганських тушкованок:
"Італійка" в нас є - вона одна із перших. Це як болоньєзе по суті. Вона з червоним вином, з червоною цибулею, з палаті - все як треба. Болоньєзе - але м'ясо ми замінюємо соєвим м'ясом.
Псевдонім "Морж", співзасновник виробництва веганських тушкованок:
Відварюємо, віджимаємо, потім розбираємо, потім вижарюємо, щоб це було прикольно і смачно їсти.
Після повномасштабного вторгнення росії попит на веганську тушкованку суттєво зріс, зазначають волонтери.
Павло Вишебаба, військовослужбовець Збройних сил України:
Багато веганів та вегетаріанців, моїх однодумців, таких самих як я, стали на захист Батьківщини. Але в Збройних силах України не передбачені веганські пайки, як це зроблено в багатьох країнах НАТО, Ізраїлі, Швеції й так далі в багатьох країнах. Це спричиняє багато дискомфорту - люди не можуть нормально харчуватися тим вибором, який вони мають.
Забезпечення наших бійців спеціалізованим харчуванням лягло на плечі волонтерів веганського руху. Не лишилися осторонь і герої нашого сюжету.
Від початку повномасштабної війни волонтери своєю невеликою компанією виготовили й передали на фронт уже майже дві тонни продукції - це тисячі банок тушкованки. Зібрати гроші на виробництво вдалося, зокрема, завдяки донатам від небайдужих українців.
Денис, співзасновник виробництва веганських тушкованок:
Є чотири смаки по суті, плюс армійський. Армійські - вони бувають різними. Варіюється, щоб хлопці не їли постійно одне і те ж саме.
Псевдонім "Морж", співзасновник виробництва веганських тушкованок:
Коли роблю, то думаю: "О, пацанам докину цієї спеції. О, докину цієї травички. Докину замість квасолі кукурудзу, буде клас”. Щоб все було поживно, смачно.
За рік виробництва змінилося упаковування продукції, щоб користуватися нею у фронтових умовах було ще зручніше.
Ми робимо ось такі штуки. Воно легко відкривається, легко носиться з собою. Це повноцінна страва, до якої якщо є можливість додають гарнір якийсь. Якщо ні - просто їдять прям так.
Повноцінне харчування напряму впливає на успіх виконання бойових завдань на фронті, впевнені волонтери. Торік у червні на сайті Президента України було зареєстровано петицію про введення спеціалізованих сухпайків - вона набрала необхідну для розгляду кількість голосів. А наприкінці січня міністр оборони Олексій Резніков звітував про початок реформи системи харчування в українській армії.
Активіст впевнені - їхній досвід може допомогти урядовцям розробити веганське меню для військових.
Тамара Х'юман, волонтерка, засновниця проекту "Веганська кухня України":
Це не забаганка і не вибрик. Це те, що потребують люди з проблемами зі здоров'ям та люди, які не можуть вбивати та вживати тварин у їжу з абсолютно різних причин. В інакшому випадку - при поверненні до традиційного харчування - це може призводити, наприклад, до погіршення загального самопочуття та проблем зі шлунком, до занепадання морального духу та проблем зі сном та психікою.
Та поки ж посадовці вирішують, що і як їстимуть захисники України на передовій, герої нашого сюжету намагатимуться навіть попри фінансові складнощі й надалі забезпечувати бійців спеціалізованими харчами.
Псевдонім "Морж", співзасновник виробництва веганських тушкованок:
Не просто щось зварганити, а щоб це було чьотко, щоб чуваки і баришні на фронті знали, що це зроблено для них. Що ми їх цінуємо.
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