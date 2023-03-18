Окупанти за добу втратили вбитими та пораненими в боях за Бахмут 392 солдатів. Ворог продовжує спроби наступу. Про це заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти не залишають спроб окупації Бахмута. За добу в самому місті відбулося 16 бойових зіткнень. При цьому окупанти 55 разів обстріляли населений пункт та околиці.