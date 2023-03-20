У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про ракетну загрозу рф з моря.

9 кораблів, серед яких надводні ракетоносці на 16 "Калібрів"вивела росія в Чорне море. Оперативне командування "Південь" говорить про загрози ударів по Україні.

Братчук розповів, чи є можливість такі загрози попереджати або повністю прибирати.

На жаль, дійсно, сьогодні ті кораблі є в Чорному морі, і серед них є ракетоносії. Ситуація, до речі, міняється дуже швидко, тому що 2-3 години та нові бойові одиниці можуть вийти на бойове чергування і продовжувати загрожувати саме з моря ракетами типу "Калібр" по всій Україні. Так, зараз вони знаходяться у безпечній, підкреслюю - для них, відстані від наших водневих засобів ураження. Сподіваюсь, що ця відстань буде збільшуватись, а з деокупацією Криму зникне взагалі.

Якщо ми говоримо про ракетні та авіаційні загрози, то дійсно, вони є постійними. На жаль, це на сьогодні найголовніша загроза для південних теренів Одеської області, для міста Одеса. Минулого тижня у нас було намагання ворога влучити по відповідних обʼєктах. Вони намагаються влучити в об'єкти ППО, тому що ці сили завдають великої шкоди їх ракетам.