ВАКС конфіскував ТРЦ Ocean Plaza у Києві [ Редагувати ]
У понеділок, 20 березня, ВАКС ухвалив рішення конфіскувати українські активи Аркадія Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza. Про це повідомив Давид Арахамія.
Рішення вступить в силу через 10 днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку. Але шансів на успіх у них немає.
Майно близького друга путіна перейде у власність держави й буде передане в управління Фонду держмайна. Ми попереджали, що російські олігархи заплатять за злочини проти України. У гру вступають механізми притягнення росіян до юридичної відповідальності. Маємо нарешті міжнародний ордер на арешт путіна, судові вироки проти російських олігархів. Далі буде більше. Ми змусимо їх за все заплатити!
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