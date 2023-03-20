У понеділок, 20 березня, ВАКС ухвалив рішення конфіскувати українські активи Аркадія Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza. Про це повідомив Давид Арахамія.

Рішення вступить в силу через 10 днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку. Але шансів на успіх у них немає.