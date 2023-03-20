Кордон НАТО з росією збільшиться більш ніж удвічі - Столтенберг [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Коли Фінляндія приєднається до Північноатлантичного альянсу, довжина кордону НАТО з росією збільшиться більш ніж удвічі.
Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу з міністрами оборони Фінляндії та Швеції.
"Путін вторгся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. У нього виходить рівно навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки та отримали запрошення стати повноправними членами", - сказав Столтенберг.
Він наголосив, що коли Фінляндія приєднається, кордон НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі - на 1300 кілометрів.
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Це вже серйозно. У НАТО пропонують перекинути на східні кордони росії до 300-т тисяч військових із країн Альянсу. І головна мета цього - унеможливити розширення війни за межі України, про вірогідність чого досить серйозно говорять західні військові аналітики.