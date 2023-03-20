Коли Фінляндія приєднається до Північноатлантичного альянсу, довжина кордону НАТО з росією збільшиться більш ніж удвічі.

Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу з міністрами оборони Фінляндії та Швеції.

"Путін вторгся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. У нього виходить рівно навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки та отримали запрошення стати повноправними членами", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що коли Фінляндія приєднається, кордон НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі - на 1300 кілометрів.