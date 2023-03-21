Актор з "Гаррі Поттера" та "Зоряних війн" помер після непритомності біля вокзалу (фото) [ Редагувати ]
Британський актор Пол Грант, який зіграв у "Зоряних війнах" та "Гаррі Поттері", помер у віці 56 років. Про це повідомляють британські ЗМІ з посиланням на сім'ю актора.
Поліцейські 16 березня знайшли Гранта непритомним біля лондонського вокзалу Кінгс-Крос.
Вокзал Кінгс-Крос розташований у північно-східній частині Лондона, в районі Кедмен. Всесвітню славу він отримав після виходу серії книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера - саме з цього вокзалу вирушав поїзд до школи чарівництва та чаклунства "Хогвартс".
The Guardian пише, що Грант помер о 3:49 ранку за місцевим часом 20 березня, але смерть мозку настала в той день, коли він зомлів на вокзалі. The Sun уточнює, що хворого відключили від апарату життєзабезпечення 19 березня.
Причина смерті не уточнюється. The Sun з посиланням на друга сім'ї пише, що актор боровся з залежністю від наркотиків та алкоголю.
У Гранта було вроджене генетичне захворювання spondyloepiphyseal dysplasia congenita (різновид карликовості), пише Screenrant. Його зріст - 132 см.
Актор зіграв одного з евоків (раса маленьких двоногих істот) у фільмі "Зоряні війни: епізод 6. Повернення Джедая" (Star Wars: Episode VI — Return of the Jedi, 1983).
І гобліна у фільмі "Гаррі Поттер та філософський камінь" (Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001).
Серед інших робіт - ролі у фільмах "Лабіринт" (Labyrinth, 1986) з Дженніфер Коннеллі та Девідом Боуї та "Легенда" (Legend, 1985) з Томом Крузом.
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