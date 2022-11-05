Виконавчий директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав у розмові з інвесторами 3 листопада заявив про бажання зняти продовження серії фільмів про Гаррі Поттера. За його словами, це можливо, якщо автор книг Джоан Роулінг дасть на це згоду. Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Ми збираємося зосередитися на франшизах... У нас не було фільмів про Супермена вже 13 років. Ми не знімали Гаррі Поттера вже 15 років. Фільми DC і фільми про Гаррі Поттера принесли великий прибуток Warner Bros... за останні 25 років.

Сім романів про юного чарівника Гаррі Поттера та його пригоди Гоґвортсі - школі чарівництва та магії, які вийшли з 1997 до 2007 року, принесли Джоан Роулінг всесвітню славу. Загальний тираж книг, виданих більш ніж 80 мовами, перевищує 500 млн екземплярів.

За цими творами зняли вісім кінофільмів. Прем'єра фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь", першої частини із серії за романами Джоан Роулінг, відбулася 16 листопада 2001 року.

Останній фільм про Гаррі Поттера - "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії" вийшов у 2011 році.

Актори Деніел Редкліфф, Руперт Грінт і Емма Вотсон зіграли трьох головних персонажів: Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміону Грейнджер.

У 2016 році вийшов фільм "Фантастичні звірі і де їх шукати" за однойменною серією романів Джоан Роулінг. У ній розповідається про події, що передували сазі про Гаррі Поттера.

Усі десять фільмів, зокрема дві частини "Фантастичних звірів", принесли компанії Warner Bros. за весь час $9,2 млрд. Ця франшиза займає третє місце за прибутковістю у світі, поступаючись "Зоряним війнам" ($10,3 млрд) та фільмам зі всесвіту Marvel ($23,6 млрд).

Нагадаємо, Warner Bros. і Джоан Роулінг домовились про створення серіалу про Гаррі Поттера.