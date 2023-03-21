Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Японії Фуміо Кішідою [ Редагувати ]
Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7, який пройде в травні в японському місті Хіросіма. Щоправда доєднається він до зустрічі у відеоформаті. Про це президент України заявив під час зустрічі з премʼєр-міністром Японії Фуміо Кішідою.
Глава японського уряду приїхав в Україну вдруге в історії україно-японських відносин. Окрім цього, за даними японського видання NHK, це перша з часів Другої світової війни поїздка прем'єр-міністра Японії до країни чи регіону, де тривають бойові дії. Фуміо Кішіда відвідав зруйновану окупантами Бучу. Під час зустрічі з Володимиром Зеленський підписали спільну заяву про особливе глобальне партнерство між країнами. На відбудову зруйнованих обʼєктів Японія виділить Україні 5,5 мільярдів доларів.
Володимир Зеленський, президент України:
Ключове питання, яке ми обговорили, - це безпека. Я подякував Фуміо за дуже вагому підтримку України – безпекову, економічну, політичну, санкційну, гуманітарну. Кожен пакет японської підтримки для нашої держави - це інвестиції в міжнародний порядок, заснованй на правах. Ми однаково поважаємо право народів жити своїм незалежним життям і на своїй землі. Японія є очевидним лідером в Азії у захисті цмх фундаментальних принципів свободи нації та держав. І ваше лідерство, лідерство Японії, допомогає наближати мир.
Фуміо Кішіда, прем'єр - міністр Японії:
Японія продовжуватиме підтримувати Україну поки мир не повернеться на цю прекрасну землю. Ми хочемо використати цей візит як нагоду зміцнити нашу співпрацю. Японія допомогатиме Україні в постачанням нелетальної зброї через трастовий фонд НАТО. Я ще раз закликаю президента Путіна дослухатися до позиції міжнародної спільноти і припинити агресію на території України.
по темі
У суботу, 18 березня, президент України Володимир Зеленський заявив про нові санкції РНБО
Президент Володимир Зеленський подякував Словаччині за рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 та запросив прем'єр-міністра країни Едуарда Геґера до Києва
Окупанти зазнають численних втрат серед своїх військових у боях на Бахмутському напрямку
У пʼятницю, 10 березня, президент України Володимир Зеленський звітував про візит премʼєр-міністра Фінляндії Санни Марін
Українські військові продовжують захищати Бахмут Донецької області та не відступають, адже окупація міста росіянами відкриє дорогу до інших населених пунктів області