Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7, який пройде в травні в японському місті Хіросіма. Щоправда доєднається він до зустрічі у відеоформаті. Про це президент України заявив під час зустрічі з премʼєр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Глава японського уряду приїхав в Україну вдруге в історії україно-японських відносин. Окрім цього, за даними японського видання NHK, це перша з часів Другої світової війни поїздка прем'єр-міністра Японії до країни чи регіону, де тривають бойові дії. Фуміо Кішіда відвідав зруйновану окупантами Бучу. Під час зустрічі з Володимиром Зеленський підписали спільну заяву про особливе глобальне партнерство між країнами. На відбудову зруйнованих обʼєктів Японія виділить Україні 5,5 мільярдів доларів.

Володимир Зеленський, президент України:

Ключове питання, яке ми обговорили, - це безпека. Я подякував Фуміо за дуже вагому підтримку України – безпекову, економічну, політичну, санкційну, гуманітарну. Кожен пакет японської підтримки для нашої держави - це інвестиції в міжнародний порядок, заснованй на правах. Ми однаково поважаємо право народів жити своїм незалежним життям і на своїй землі. Японія є очевидним лідером в Азії у захисті цмх фундаментальних принципів свободи нації та держав. І ваше лідерство, лідерство Японії, допомогає наближати мир.

Фуміо Кішіда, прем'єр - міністр Японії:

Японія продовжуватиме підтримувати Україну поки мир не повернеться на цю прекрасну землю. Ми хочемо використати цей візит як нагоду зміцнити нашу співпрацю. Японія допомогатиме Україні в постачанням нелетальної зброї через трастовий фонд НАТО. Я ще раз закликаю президента Путіна дослухатися до позиції міжнародної спільноти і припинити агресію на території України.